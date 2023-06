Brunella Torpoco sobre denuncia de Farik Grippa contra Sergio George: "Tiene que leer antes de firmar"

30/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brunella Torpoco se pronunció sobre la denuncia que realizó el cantante Farik Grippa contra 'Monumental Music' y Sergio George por un supuesto incumplimiento de contrato musical.

¿Qué pasó con Farik Grippa?

El cantante Farik Grippa no está en su mejor momento musical, debido al proceso legal que inició con la productora 'Monumental Music' por no cumplir con el contrato que firmaron, estancando su carrera artística y no dejándolo trabajar libremente. Cabe resaltar que el productor Sergio George está involucrado.

El salsero informó a las cámaras de Magaly Medina que todo inició a mitad del 2022 cuando recibió la llamada del productor de las estrellas, Sergio George, quien le habría prometido desarrollar una carrera artística internacional de la mano de 'Chim Pum Music', más conocida como 'Monumental Music', representado por Gil Shavit.

"Recibo la llamada de Sergio y fue una emoción enorme, casi me pongo a las lagrimas porque definitivamente eso te emociona como ser humano o como artista [...] Le abrimos el concierto a Marc Anthony, hicimos un montón de cosas que uno dice: ¡Wow esto es un paso mucho más grande en mi carrera, vale la pena!", expresó Grippa.

Además, el cantante indica que tuvo miedo de aceptar el contrato, sin embargo, George le había dado la seguridad que todo iba a estar bien.

¿Qué dijo Brunella?

La salsera no podía ser ajena a la polémica que ha dividido al mundo musical. Por ello, Brunella Torpoco indicó que ese tipo de documentos son muy importantes para firmarlos a la ligera.

"Uno siempre tiene que leer antes de firmar porque un contrato es muy sagrado, porque es algo que tu firmas y puedes estar entregando tu carrera o algo", dijo.

Además, la artista peruana destacó su apoyo hacia Farik y se puso en su lugar, debido a que manifestó que si no hay dinero los músicos son los primeros en irse.

"Siempre le he dicho a Farik todo mi apoyo. Por el lado de los músicos lo entendí como que un poco porque yo también he pasado eso de estar sin trabajo, los músicos se te van hermana se te van. Pero mas allá de fondo no podría opinar porque no se lo que ha pasado, no se que contrato ha sido", agregó.

Acerca de su opinión de Sergio George, Torpoco manifestó que el productor es un caballero que viene apoyando a diferentes talentos nacionales.

"Del señor Sergio hasta ahorita no he trabajado con é, he conversado si. Es todo un caballero pero bueno [...] Viene apoyando a varios talentos aquí en Perú y eso es bueno [...] El señor Sergio tiene mucha cultura sobre la música y sabe mucho y si esta apoyando a los talentos peruanos bienvenido sea", expresó.

De esta manera, Brunella Torpoco se pronunció acerca de la denuncia que Farik Grippa le interpuso a Monumental Music y a Sergio George.