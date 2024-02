Gisela Valcárcel asegura que se siente orgullosa de su etapa como vedette: "Aún guardo algunos bikinis"

19/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel es una de las figuras más representativas de la televisión peruana y en un reciente video confesó que recuerda con mucho cariño su etapa como vedette durante los años 90 e incluso reveló que aún guarda algunos bikinis de esa época.

Cómo se recuerda, la madre de Ethel Pozo empezó su carrera televisiva bailando en algunos programas cómicos, para posteriormente dar un salto a la conducción con el programa 'Aló Gisela' y otros formatos que tuvieron gran éxito.

Gisela orgullosa de su etapa de vedette

Mediante sus historias de Instagram, la expresentadora 'El gran show' aseguro que le han creado una fama que no le gusta hablar de sus inicios, lo cual negó tajantemente y resalta totalmente tiene muchas facetas

"Me encanta hablar de mi carrera como vedette, pero me han creado esa fama que no. Soy una vedette, soy una animadora, soy una madre, soy una abuela, soy una hija", expresó.

En otro momento, aseguro que aún guarda algunos trajes de baño que usó cuando era bailarina, sin embargo, lo que me llamó la atención es cuando acusó a una persona de la televisión peruana de haberle creado la fama de qué no le gusta hablar de su vida pasada.

"Ya saben que payaso inventó este tipo de cosas y que no me gusta hablar de mis épocas de vedette (...) Cómo no me va a gustar hablar de mis inicios, sería una necia, una poco agradecida, si no me gustara no guardara aún algunos bikinis", agregó.

Finalmente, contó que su trabajo como vedette la ayudó para desenvolverse frente a cámaras. "Cuándo fui vedette es cuando aprendí a hablar en público, si no me gustará no hubiera conocido a las mujeres, porque cuando fui vedette fueron las mujeres quienes me aceptaron mucho más que los hombres", concluyó.

Gisela se va de América TV

Gisela Valcárcel oficializó su salida de 'América TV' tras 15 años siendo imagen principal del canal. En ese sentido, la conductora peruana dejó en claro que, a partir de ahora, queda libre de cualquier tipo de vínculo con los de Pachacamac.

"¡Hola! ¿Cómo están? Empieza febrero y con este mes oficialmente empieza también mi libertad como conductora. Ya no trabajo en 'América Televisión' y quería contárselos. Nada, que tengan un hermoso mes, un hermoso 1ro de febrero", dijo la madre de Ethel Pozo.

Es así que, Gisela Valcárcel ha cerrado una etapa en su vida profesional, tal como lo hizo hace años cuando dejó de lado las tangas y bikinis, poniendo fin a su carrera de vedette.