¡Vecino de Tinelli y Milett! Julián Zucchi muestra la lujosa mansión que compró en Argentina

Tras su separación de Yiddá Eslava, Julián Zucchi se ha enfocado en sus hijos y en su crecimiento personal, pues se está engriendo como nunca y ahora luce su nueva adquisición: una lujosa mansión en la zona más exclusiva de Argentina . Pero eso no es todo, el actor reveló que es vecino, nada más y nada menos, que de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

En medio de un enlace con 'América Hoy', el exchico reality mostró todos los rincones de su nueva vivienda que está ubicada en uno de los barrios más residenciales de Buenos Aires.

Zucchi contó que recientemente vendió su departamento en dicho país para comprar una mansión en una exclusiva zona.

A pesar de que todavía no ha encontrado pareja, el artista aseguró que no está haciendo vida de soltero, pues tiene como prioridad cuidar de sus dos hijos. Asimismo, contó que su nuevo barrio es muy tranquilo.

"El barrio es muy tranquilo, se puede caminar por la calle, pueden andar en bicicleta. No, acá no te roban, es muy tranquilo (...) Estoy cuidando a los chicos, en la noche estoy con ellos, así que no tengo posibilidad de salir", acotó.