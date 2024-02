Guty Carrera es duramente criticado en 'La casa de los Famosos': "No tienes personalidad, te faltan huev*s"

26/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Guty Carrera no está teniendo el mismo éxito que Nicola Porcella durante su participación en 'La casa de los Famosos', incluso el popular 'Potro' ha sido duramente criticado por sus compañeros de rality, quienes lo tildaron de insípido y falto de personalidad.

Fue durante uno de los más recientes episodios del reality de convivencia, que el modelo mexicano Clovis Nienow criticó duramente a Guty Carrera, recordándole todo lo que su expareja Brenda Zambrano dijo dijo sobre él.

"No tengo mucho que decirte, eres muy insípido, lo que haces bien son las competencias físicas, creo que te equivocaste porque acá es de personalidad y tú no la tienes. Tu exnovia Brenda tenía razón, te faltan huevos", le dijo generando la molestia del hijo de Edith Tapia.

Guty Carrera destruye a Clovis

Fiel a su estilo, el 'Potro' no se quedó callado y le respondió con palabras muy directas al modelo mexicano, burlándose de tener una gallina de peluche en sus manos y le pidió que no mencione a otras personas que no están en la competencia.

"Dijiste que soy una persona insípida y que no tengo personalidad, pero la persona que está parada con una gallina frente a mi eres tú. Dices que no tengo absolutamente nada, pero cuando hablas no me miras a mí, además me parece una falta de respeto que menciones a terceras personas" (Brenda)", expresó.

¿Qué dijo Brenda Zambrano sobre Guty?

Mediante una entrevista con el podcast 'UnTalFredo', la actriz contó detalles de lo que fue su romance con Guty y sorprendió al mencionar a Edith Tapia, madre del modelo, quien también, habría tenido influencia en esta relación.

Brenda Zambrano confesó que, antes de mudarse con Guty, tuvo curiosidad por revisar su celular y, al hacerlo, descubrió algunas conversaciones que le rompieron el corazón.

"Recuerdo que él tenía dos teléfonos, estaba haciendo su mudanza y dejó uno de sus teléfonos en la casa y no sé, algo me decía que busque. Él se pintaba como el hombre perfecto, aparte que traía este tema de Perú, se pintaba de que no tiene la culpa. Entonces, me identifiqué mucho con su historia, era el hombre perfecto para mí, abro el celular y empiezo a ver los chats y con Milady se mandaba mensajes candentes", señaló.

De esta forma, Guty Carrera fue humillado por su compañero en 'La casa de los Famosos', pues le recordaron lo que su expareja Brenda Zambrano dijo sobre él.