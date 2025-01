Verónica Privat, cantante de Alma Bella, expresa su dolor tras la pérdida de su bebé: "Te pido perdón"

Con un profundo mensaje en sus redes sociales, Verónica Privat, integrante de la agrupación 'Alma Bella Las Originales', compartió la dolorosa noticia de la pérdida de su bebé. Sus palabras conmovieron a sus seguidores y colegas, quienes le enviaron mensajes de apoyo.

En la madrugada del jueves 23 de enero, Verónica Privat, de 32 años y originaria de Huancayo, reveló a través de Instagram la triste noticia de la pérdida de su primer hijo. En un conmovedor mensaje, la cantante expresó su dolor y el amor que siempre sentirá por su bebé.