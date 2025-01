¿Jimmy Santi tuvo un hijo en Rusia? Cantante revela SORPRESIVO episodio de su vida íntima

En diálogo con Exitosa, Jimmy Santi contó detalles inéditos de su vida privada. El éxito que tuvo durante la década de los años 70 lo llevó incluso a llegar a Rusia, por lo que recordó la vez en que una ciudadana de este país le reveló que tenía un hijo suyo. ¿Qué dijo al respecto el intérprete de "Chin Chin".

Durante el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón consultó al cantante peruano sobre algunos pasajes inéditos de su vida íntima. Por ello, le recordó la vez en que mantuvo una relación sentimental con una ciudadana rusa, y los fuertes rumores que apuntaban a la existencia de un hijo suyo.

"Dice que tengo un hijo con ella (...) Yo no podía sacarla a ella (Es verdad¡) No, ella me dijo 'estoy embarazada de ti', es lo que recuerdo. Yo no lo conocí (al bebé)", respondió en un inicio el artista de la nueva ola peruana.