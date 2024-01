(VIDEO) ¡La traición! Guty Carrera fue presentado con otra nacionalidad en 'La Casa de los Famosos'

25/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un inesperado giro de los acontecimientos, Guty Carrera, reconocido como el 'Potro' de "Esto es Guerra" (EEG), ha irrumpido en la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos" en México, desatando una polémica al ser presentado con otra nacionalidad que no es la peruana.

¡No nació en Perú!

El modelo llegó al reality acompañado por la colombiana Ariadna Gutiérrez, generando gran expectación sobre su desenvolvimiento en esta nueva competencia. Sin embargo, el desconcierto se apoderó del público cuando la conductora anunció: "Guty es ecuatoriano, guapísimo, parecen una pareja de telenovela los dos".

Este impactante detalle no pasó desapercibido para Peluchín, quien no dudó en comentar la aparente falta de aclaración por parte de Guty Carrera. "Ya perdió por no aclarar, él sí es ecuatoriano, pero deja que lo presenten como ecuatoriano. ¿el modelo ecuatoriano? No dijo nada. Guty eso es traición", expresó González.

La confusión continuó cuando otro famoso en la casa, 'El titi', mostró desconcierto al no reconocer a Guty y le lanzó la pregunta directa: "¿Cómo te llamas?", agregando más misterio a la incertidumbre que rodea al modelo peruano.

¿Dónde nació Guty Carrera?

La expareja de Melissa Loza ha aclarado las dudas sobre su nacionalidad en una reciente transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Carrera confirmó que es tanto ecuatoriano como peruano, un tema que generó gran interés entre los seguidores de los países involucrados.

Carrera especificó, "yo nací en Guayaquil, Ecuador, en la provincia de Guayas, y a los meses de haber nacido me llevaron a Perú, me inscribieron en el consulado y mi partida de nacimiento dice 'peruano nacido en el extranjero'".

A lo largo de su niñez, el modelo vivió entre ambas naciones, lo que le ha llevado a desarrollar un fuerte vínculo afectivo con Ecuador, a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en Perú.

"Mi familia por parte de padre es ecuatoriana y por parte de madre es peruana. Mi niñez fue entre Ecuador y Perú, me la pasaba viajando todo el tiempo, entre Ecuador y Perú y obviamente le tengo un gran cariño a Ecuador, pero la mayor parte de mi vida la viví en Perú", sostuvo.

Con un discurso ambicioso de bienvenida, Guty Carrera dejó claro que su objetivo en "La Casa de los Famosos" es llevarse los 200 mil dólares de premio. ¿Traición o estrategia? La incertidumbre sobre la participación del modelo, manteniendo a los seguidores del reality en vilo.