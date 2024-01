¡Hicieron las paces! Nicola Porcella revela que Guty le pidió disculpas: "Tiene mi apoyo, es un buen chico"

Sin rencores. Nicola Porcella y Guty Carrera han vuelto a hacer amigos, así lo reveló el excapitán de 'Las cobras'. Según explicó el finalista de 'La casa de los famosos 3', el 'Potro' se comunicó con él para dejar atrás los malos entendidos y pedirle disculpas por todo lo que se ha dicho en redes sociales los últimos días.

"Es de hombres aceptar sus errores y hoy hablé con Guty Carrera, hablamos muy bien, me llamó, me explicó lo que había pasado. Me pidió disculpas, dijo que no quiso decir eso, la verdad es que le creo porque yo lo conozco, sé la persona que ha sido", dijo en un inicio.