Claudia Portocarrero responde a la esposa de Dilbert Aguilar y defiende su amistad: "Es mi familia"

En el complejo escenario mediático que rodea la salud de Dilbert Aguilar, Claudia Portocarrero, ha decidido dar un paso al frente para aclarar su postura y defender la amistad que mantiene con el cantante de cumbia. La situación tomó relevancia tras las declaraciones de Jhazmin Gutarra, actual esposa del cantante, quien expresó su disgusto por la exposición en los medios.

La expareja de Dilbert Aguilar, abordó la situación en una entrevista con un medio local, priorizando la preocupación por la salud del artista en lugar de la atención mediática que ha rodeado el caso.

"Yo me enfoco en Dilbert, no en la prensa. Él es mi familia, nos conocemos hace más de 18 años", afirmó la exbailarina.

La 'Ñañita' dejó claro que su intención no es generar controversia, sino mostrar su apoyo incondicional al intérprete de 'Vuela Palomita' en un momento delicado de su salud, tal y como ella lo hizo cuando fueron pareja.

Durante la hospitalización del cantante debido a una neumonía severa, Portocarrero tuvo una comunicación con la actual esposa de Aguilar, quien expresó su incomodidad por la difusión de información en los medios.

"Empecé a llamarlo y no me contestaba; entonces, me contestó Jazmín (su pareja). Yo le pregunté cómo estaba él y no me contestaba. Empecé a buscar por todos los hospitales, hasta que encontré el parte de él", dijo la exmodelo.