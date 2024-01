Edith Tapia defiende a Guty Carrera tras acusaciones de Brenda Zambrano: "No se puede fingir"

Edith Tapia decidió romper su silencio y brindar detalles sobre los recientes proyectos artísticos de su hijo Guty Carrera tras su incorporación al reality 'La Casa de los Famosos' de Telemundo, en México, y en especial defenderlo de las recientes acusaciones en su contra.

La mexicana Brenda Zambrano remeció la farándula tras lanzar una indirecta en sus redes sociales indicando "siempre habrá gente mala buscando colgarse de su fama" en alusión a su pasada relación con el exparticipante de 'EEG'.

Además, la modelo e influencer aprovechó en apoyar a Alejandra Baigorria por el juicio que lleva contra Guty, afirmando que es un hombre manipulador y que no le permitía exponer su vida.

"Solo recuerda Guty Carrera que eres un maltratador, manipulador, chantajista. ¿Ahora si hablas? ¿Te funcionó, verdad? ¿Que me quiero colgar? El que me utilizó para limpiar su imagen en Perú fuiste tú. Tu ex tenía razón, ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos", escribió en su cuenta de X (antes Twitter), dejando sorprendido a más de uno de sus seguidores.