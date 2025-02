Xiomy Kanashiro y la COMPROMETEDORA FOTO en su celular que evidenciaría su relación con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro vuelve a generar revuelo en la farándula. Luego de ser captada de la mano y muy cariñosa con Farfán en una playa de Máncora e incluso haberse dado un beso con el exfutbolista en una discoteca, la bailarina evidenciaría su romance con el exfutbolista con una comprometedora foto en su celular.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro vuelven a llamar la atención de sus seguidores tras ser captados por distintos programas de espectáculos, aparentemente, demostrando un gran cariño especial hasta el punto de ser vinculados sentimentalmente.

A pesar de que el exjugador de Alianza Lima no se ha pronunciado al respecto, ni ha emitido comunicado oficializando su romance con la modelo de 27 años, Xiomy sí se encontraría "templadísima" de la 'Foquita', ya que fue captada con una comprometedora foto en su dispositivo móvil.

A través de las redes sociales, el portal 'Instarándula' compartió imágenes que una de sus fans le hicieron llegar. Al parecer, una mujer se acercó hasta 'La Casa de la Comedia' junto a su pequeño hijo para tomarse foto con Kanashiro, pero terminó descubriendo que, presuntamente, la joven tiene como fondo de pantalla a Farfán.

En la instantánea, quien, aparentemente, sería el 'expelotero' luce una gorra negra y una polera, mientras que Xiomy lo sostiene del brazo.

Xiomy Kanashiro tiene a Farfán como fondo de pantalla de su celular.

Luego de ser ampayada por las cámaras de Magaly Medina en una playa del norte del país, Xiomy Kanashiro aprovechó un live en su cuenta de TikTok para pronunciarse sobre el tema y negar rotundamente que se trate de un ampay asegurando que no tiene por qué dar explicaciones de su vida privada a los demás.

"No es ampay, es nuestra vida privada y lo que se ve no se pregunta. No tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida, qué más quieren que digamos, si no hablamos es porque así es mejor, para qué dar explicaciones si uno no quiere", sostuvo.