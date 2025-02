Yahaira Plasencia tras ampay de Xiomy Kanashiro con Jefferson Farfán: "Tiene que aprovecharlo"

04/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina difundió imágenes de Jefferson Farfán besando y caminando de la mano con Xiomy Kanashiro, lo que ya parece ser el inicio de un nuevo romance. Ante esto, Yahaira Plasencia decidió pronunciarse sobre su expareja y le envió un mensaje.

Yahaira le desea lo mejor a Farfán

La cantante de salsa Yahaira Plasencia fue abordada por la prensa para conocer su reacción ante las recientes imágenes de Jefferson Farfán junto a Xiomy Kanashiro, modelo e influencer con quien fue captado en una discoteca y en una playa del sur.

La 'Patrona' aseguró que no conoce a la 'Chinita', pero se mostró tranquila y hasta contenta por su expareja, resaltando que siempre le deseará lo mejor en su vida sentimental.

"Que vivan su amor y su vida. Cuando uno encuentra el amor, tiene que aprovecharlo. Les deseo todo lo mejor", comentó Yahaira Plasencia, dejando en claro que no le afecta lo que haga el exfutbolista. Incluso, señaló que hacen una bonita pareja.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la celebración de cumpleaños que Jefferson Farfán organizó para Xiomy Kanashiro en su famoso 'búnker', algo que no ocurrió cuando eran pareja, la cantante cambió de semblante y fue tajante: " No es mi vida, no me interesa ", respondió con una sonrisa.

¿Yahaira le fue infiel a Farfán?

La historia de amor entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se remonta a 2015, cuando iniciaron un romance que rápidamente se convirtió en una de las relaciones más mediáticas del país.

No obstante, en 2016, la relación se vio envuelta en una gran polémica cuando el futbolista Jerson Reyes apareció en el programa 'El valor de la verdad' y reveló que tuvo un romance secreto con la salsera mientras ella aún estaba con Jefferson Farfán.

Jerson Reyes afirmó que sus encuentros con Yahaira Plasencia no fueron aislados y que, en una ocasión, ella incluso se comunicó con el exfutbolista mientras se encontraba en un hotel con él. "No sé cómo se las ingenió y me dijo que ya no la iban a recoger", reveló el jugador en televisión.

Años después, la misma Yahaira Plasencia confesó que ese episodio fue uno de sus mayores errores y que, debido a las críticas y ataques que recibió, cayó en depresión.

A pesar de la mediática historia que tuvo con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia prefiere mantenerse al margen de su nueva relación y le desea lo mejor en esta nueva etapa junto a Xiomy Kanashiro. Aunque la cantante se mostró serena, dejó en claro que la vida de su expareja ya no es de su interés.