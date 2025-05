Xiomy Kanashiro CONFIESA su deseo de tener un BEBÉ con Jefferson Farfán: "Una familia más adelante"

26/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Lo dijo! Xiomy Kanashiro vive un momento de ensueño junto a Jefferson Farfán, con quién ya lleva varios meses de relación amorosa. La popular 'Chinita' aseguró que su romance con el 'Galáctico' está mejor que nunca, al punto de confesar que uno de sus deseos a futuro es tener un bebé con él y formar una linda familia.

Xiomy Kanashiro quiere ser mamá con Farfán

En diálogo con 'América Hoy', Xiomy fue consultada por distintos aspectos de su relación con la 'Foquita'. Una de las preguntas estuvo referida a los planes que tiene con el expelotero, como por ejemplo si se ve convertida en su esposa. Con sutileza, la actriz cómica indicó que todavía es muy pronto para dar ese paso tan importante, pero no descartó la posibilidad de que ocurra.

"El 'Cucurucho' (Roberto Guisazola) ha dicho que el próximo año se viene la boda, qué tan cierto es eso?", preguntó la reportera del magazine. "Já, no estoy enterada de eso. Creo que paso a pasito, nosotros ahorita estamos muy bien. Eso más adelante. Tenemos una relación muy bonita, muy sana", respondió la 'Chinita'.

En esa línea, se le preguntó si acaso piensa que 'Jefry' podría convertirse en el padre de su primer hijo. Sin pensarlo mucho, Xiomy dijo que sí es uno de sus deseos, argumentando que el objetivo de tener una relación sólida implica la conformación de una familia. "Eh, yo creo que sí. No estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia con él más adelante. Pero, ahorita no es prioridad", puntualizó.

Jefferson Farfán gritó su amor por Xiomy

Durante una edición del podcast 'Enfocados', Jefferson Farfán se tomó unos minutos para dejar en claro que atraviesa una de las mejores etapas de su vida al lado de Xiomy Kanashiro. Además de asegurar que la ama, señaló que también la considera como "el amor de su vida". Cabe mencionar que ambos hicieron oficial su relación sentimental hace algunos meses.

"Te amo, mi china. Te amo, mi amor. Eres el amor de mi vida", dijo el exdeportista bastante emocionado. Sin embargo, algo que llamó la atención fue su peculiar comparación entre la salsa y la cumbia: "A mí siempre me gustó la salsa, pero ya la dejé de lado, hace bastante tiempo. Ahora, hermano, te juro que amo la cumbia, la amo", agregó.

Farfán grita su amor por Xiomy Kanashiro.

Jefferson Farfán ha demostrado estar completamente enamorado de Xiomy Kanashiro, con quien oficializó su relación hace algunos meses. Por ello, no sorprende que la 'Chinita' no haya descartado un futuro matrimonio, así como tener un bebé y formar una familia junto a él.