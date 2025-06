¿Y los códigos de amistad? Flavia Laos CONFIRMA amorío con Pablo Heredia, ex de Ale Fuller: "Me sentí muy mal"

Flavia Laos causó revuelo en la farándula tras confirmar haber tenido una relación con el actor argentino, Pablo Heredia, ex de su amiga Ale Fuller. La actriz se mostró arrepentida y pidió perdón por, aparentemente, haber roto los códigos de amistad.

Un triángulo amoroso salió a la luz. A solo un día de revelarse que Pablo Heredia sería el nuevo invitado del programa 'El Valor de la Verdad' y que daría a conocer detalles ocultos de su relación con Alessandra Fuller, a quien estuvo vinculado sentimentalmente durante varios años, fue Flavia Laos quien decidió adelantarse y sorprender a sus seguidores con un secreto que pudo romper una amistad y sale a la luz después de 7 años.

En una reciente transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, Flavia se enlazó con su hermana Kiara y al ser consultada sobre si es verdad que tuvo un romance con Pablo Heredia de dos semanas, la joven artista no dudó en responder con un rotundo "SÍ".

Laos trató de defenderse asegurando que el actor argentino no le fue infiel a Ale Fuller con ella, ya que su "amorío" se habría dado casi en la última temporada de la novela "Ven, baila, quinceañera", que como se recuerda los tres personajes formaron parte del elenco.

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después de que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada", expresó.