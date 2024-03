¿Ya fue la boda? Ale Baigorria se QUITA el anillo de compromiso entregado por Said: "Aquí no hay pareja"

Alejandra Baigorria y Said Palao sorprendieron a todos sus fanáticos al anunciar que están próximos a casarse; sin embargo, una reciente acción por parte de la empresaria encendió las alarmas de una posible crisis.

Como se sabe, la pareja se comprometió a inicios de año durante un viaje de ensueño que hicieron a Filipinas. Según reveló la agencia para la cual trabaja la rubia, esta ceremonia está pactada para realizare en abril del 2025.

Sin embargo, parece que no todo en la relación está marchando 'viento en popa'. Y es que Alejandra sorprendió al mostrar una actitud bastante peculiar durante una de las más recientes emisiones de 'Esto Es Guerra', programa al cual llegó con la finalidad de reemplazar a Katia Palma, quien se encontraba ausente.

Todo inició luego de que Micheille Soifer le increpara a la popular 'Gringa de Gamarra' que su prometido había estado "muy reclamón" en la competencia, por lo que inmediatamente Baigorria atinó a decir que en el set "no hay pareja".

"(Ale, no solo Johanna, últimamente Said ha estado muy reclamón, muy hablador) No te preocupes, aquí no hay pareja", dijo Alejandra Baigorria bastante tajante.