¿Ya lo aprueba? Bryan Torres sorprende al cantar con su orquesta en los 40 años de Melissa Klug

Melissa Klug decidió dejar de lado las penas por su ruptura con Jesús Barco y celebrar por todo lo alto sus 40 años. No obstante, en medio de todo el festejo, sorprendió ver a Bryan Torres, pareja de su hija Samahara Lobatón, cantando y animando la fiesta de la empresaria ¿Ya lo quiere?

A través de su cuenta oficial, la empresaria dejó ver que una de las orquestas que asistió a su tremendo juergón fue 'Barrio Fino', agrupación de salsa liderada por su yerno Bryan Torres, con quien aparentemente no se llevaba muy bien.

Bryan Torres asistió a la fiesta de Melissa Klug.

Sin embargo, las imágenes que confirmaban la presencia del salsero las compartió la misma Melissa sin ningún tipo de problema aunque al principio haya dicho abierta y públicamente que la relación sentimental que mantenía con su segunda engreída no era de su agrado.

Asimismo, señaló que le parecía rara toda la situación que atravesaba con la influencer de 21 años, dejando entrever que se estaría aprovechando de su fama para lanzar su orquesta.

"Justo sacó su orquesta y pasó todo esto, pero a las finales es ella la que está con él (...) no sé sus sentimientos, no sé cómo es, no puedo opinar de una persona que no conozco", acotó.