¡Ya no quiere ser 'Retoquitos'! Janet Barboza EXPLOTA contra Giselo y su productor por bromas sobre su rostro

Janet Barboza fue apodada, hace varios años, como la 'Retoquitos' por Rodrigo Gonzáles. Sin embargo, parece que está cansada de este apelativo ya que tuvo una fuerte discusión con Edson Dávila 'Giselo' y el productor de 'América hoy', armando Armando Tafur, porque estaban haciendo bromas sobre su aspecto físico, especialmente sobre su rostro.

En medio de una secuencia del magazine de 'América Televisión', Edson Dávila soltó un ácido comentario sobre los rellenos que Janet Barbosa tiene en el rostro. "Miren a Janet en su punto, bueno de cuerpo porque de carita las cosas antes eran mejor", dijo.

Después de este desafortunado comentario, la conductora se mostró muy molesta y arremetió contra su compañero de set, además de hacer un reclamo En Vivo al productor Armando Tafur, a quien calificó como su principal enemigo.

"¿Qué viene papá Armando? ¿Le vas a seguir dictando? Todo lo dice papá Armando, todo lo que repite al aire lo dice él. Mi principal hater es papá Armando", indicó.

Dorita Orbegoso, quien estaba como invitada en el set, también emitió su opinión considerando que Janet ya no soporta tantas bromas como hace varios años. "No peleen, la señora Janet tiene un cáracter muy fuerte, pero es una persona correcta, pero antes tenía más correa", dijo, y rápidamente Janet le respondió. "Ahora ya no estoy para aguantar sonseras" , sentenció.

¿Janet Barboza tiene nuevo amor?

La popular 'rulitos' llegó hasta Trujillo junto a Ethel y su pareja y durante la fiesta, estuvo todo el tiempo al lado de Brunella Horna. Sin embargo, llamó la atención cuando, en un momento, se separó de sus amigas para acudir a la pista de baile junto a un misterioso hombre.

De acuerdo a las imágenes mostradas por Instarándula, Janet Barboza y su presunto galán fueron agarrados de la mano a la pista de baile donde mostraron sus mejores pasos.

Cabe resaltar que, hace unos meses Janet Barboza comunicó que había terminado su relación de cinco años con Miguel Bayona y está nuevamente en búsqueda del amor, aunque descartó que quiera ser una 'sugar mommy' y que esté desesperada por encontrar pareja.

