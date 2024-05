¡Que fuerte! Madre explota contra su hija al enterarse que tiene OnlyFans: ¿Qué le dijo?

23/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

El OnlyFans está de moda y muchas lo saben. Este es el caso de una joven peruana, creadora de contenido para adultos que se hace llamar Bhadmafh y fue descubierta por su madre en esta plataforma.

La tiktoker contó cómo fue el momento en que su mamá la enfrentó por tener una cuenta en esta red social y compartir este tipo de contenido. ¿Qué pasó?

Madre descubre a su hija en OnlyFans

Una creadora peruana de contenido para adultos que se hace llamar Bhadmafh sorprendió a su comunidad de TikTok al publicar un video en donde cuenta cómo su mamá se enteró de que tiene cuenta en OnlyFans.

"Me filtraron una foto desnuda y se lo enviaron a mi mamá. Esa foto la tomaron de mi Only y se lo enviaron a su WhatsApp. Esto fue hace un par de meses, siempre me pongo alegre cuando voy a verla", expresó.

"Fui, la abracé y le dije 'Hola mami' y ella me mostró el teléfono en la cara. Yo me quedé (hace el gesto de sorprendida). En verdad no sabía qué decir, no sabía si debía disculparme", agregó.

¿Cómo reaccionó?

En lugar de ponerse a la defensiva, la joven aseguró que no había hecho nada malo y que esa acción, en referencia a la persona que había enviado dicho material a su mamá, lo había hecho con mala intención.

"Lo único que hice fue mirarla y decirle: 'Mami, tú sabes lo que yo hago. Sabes que le meto, discúlpame si no soy lo que tú querías, pero no es que tampoco yo esté haciendo algo directamente malo a alguien. Supuestamente me lo estoy haciendo a mí", destacó.

En ese sentido, la creadora de contenido señaló que continuará grabando su contenido para adultos, pese a la desaprobación de su mamá. "Yo soy una persona, como tú dices, adulta que tomó decisiones y si me estoy equivocando, pues me estoy equivocando".

"Como que le decía que me dejara dar mis propios pasos. Ya quisiste tú tenerme en cuatro paredes, sobre protegida y mira" , exclamó.

Finalmente, señaló que el momento tenso que vivió junto a su mamá pudo ser superado y que en la actualidad mantienen un vínculo normal.

"Le dije que me dejara cometer mis propios errores, que no estaba haciendo nada malo. Si más adelante lo veo mal, pero ya está, me arrepentiré, me pediré perdón, pero ahora todo bien. Se quedó así. No pensó que le iba a dar una respuesta tan concisa como si estuviera preparada para ese momento. Ella me dijo que pensara que hacía con mi vida y se fue, luego hablamos por la noche", concluyó.

Sin lugar a dudas, la joven no se dejó amilanar por el reclamo de su madre y defendió su contenido en OnlyFans.