Yaco Eskenazi habla sobre la posibilidad de un tercer hijo con Natalie Vértiz: "No cerramos las puertas"

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y viven felices con sus dos hijos. Sin embargo, el actor habló sobre la posibilidad de encargar un tercer niño a la cigüeña y también se conmovió al recordar cómo llegó el mundo su segundo hijo.

El influencer brindó una entrevista al podcast de Jorge Talavera y se animó a contar que su segundo hijo, Leo, llegó después que Natalie y él tuvieran una fuerte crisis matrimonial, que incluso hizo que revalúe si continuaba o no con la relación.

Según el exguerrero, estaba atravesado un difícil momento con la modelo y fue cuando su padre le dijo que no abandone a su familia y que por el contrario, tengan a su segundo hijo para que se fortalezcan como pareja.

"Me decía: 'No, los Eskenazi no son así, van hasta el final. Tu lo que tienes que hacer es recomponerte y buscar tener otro hijo con tu mujer, porque tienen que seguir' (...) Justo él fallece el primero de enero, Natalie y yo nos acercamos un poco, pero era como una situación que se habría dado una brecha que a veces pasa y no te das cuenta ni cómo", contó con mucha añoranza.