¡Lo destruye! Giacomo Bocchio le EXIGE ha Yaco Eskenazi que sea humilde en 'El Gran Chef Famosos'

El martes 28 de junio inició la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos' donde fueron presentados los seis primeros participantes que estarán en la competencia: Yaco Eskenazi, Jonathan Rojas, Yvanna Yturbe, Cinthya Gutiérrez, Cielo Torres y José Argüelles.

Una vez iniciada la primera edición del programa, se les indicó a los integrantes que el primer plato que debían preparar era 'Sarza de criadillas'. Los participantes mencionaron que jamás había cocinado con dicho ingrediente, pero dieron todo de sí para poder sacar adelante este reto.

No obstante, luego de culminar la preparación, el jurado procedió a degustar los potajes y le hizo un curioso pedido a Yaco Eskenazi, pues se dio cuenta de que no había prestado atención a las indicaciones que se les dio previamente.

Al momento de los comentarios del jurado, Nelly Rossinelli le recomendó mezclar los ingredientes cuando se trata de este tipo de recetas como es una sarza, a lo que Yaco comentó que no lo sabía, pero le pareció un buen tip.

Giacomo Bocchio, comentó que sí se le había dado esa indicación al momento de dar la receta, pero otro tema fue que Eskenazi no prestó atención.

Inmediatamente, Yaco Eskenazi le dijo que le hubiera gustado escucharlo, pero que su compañera Cinthya Gutiérrez le estuvo preguntando en varias ocasiones, lo cual le impidió escuchar bien las indicaciones de la receta.

"Es que no escuche porque la amiga me decía; '¿qué dijo?', '¿qué dijo?'... esa parte, me perdí... claro cuando me la comuniques tú (Giacomo), pero me distrajo, yo quería escucharte...", expresó el exintegrante de 'Esto es Guerra'.