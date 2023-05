Yahaira Plasencia asegura desconocer por qué le cal mal a 'Cuto' Guadalupe: "No lo conozco, nunca lo he visto"

Luis 'Cuto' Guadalupe sigue en el ojo de la tormenta. El exfutbolista fue mencionado durante una entrevista a Yahaira Plasencia, quien fue consultada sobre las razones por las que el también empresario ha expresado en más de una ocasión que la salsera no es de su agrado.

La respuesta de la exintegrante de Son Tentación tuvo lugar en el programa de conversación de Carlos Carlín, Carlín en la Red, donde aseguró que no sabe a qué se debe su mala relación con el 'Cuto' Guadalupe. De hecho, afirmó que nunca ha intercambiado ni una sola palabra con él.

"No sé, no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto. Le caigo mal seguro, pero nunca lo he visto. Te juro que no sé. Yo respeto todos los comentarios negativos, buenos, horríficos que la gente pone detrás la pantalla, pero me quedo únicamente con lo bueno y con eso sigo avanzando", declaró.