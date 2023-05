Yahaira Plasencia se hace la desentendida cuando es consultada por Jefferson Farfán: "¿Quién es?"

La cantante Yahaira Plasencia fue invitada al programa de YouTube que conduce el actor Carlos Carlin para una reveladora entrevista en la que fue interrogada por diversos temas incluido el de su expareja Jefferson Farfán.

Este programa será transmitido este jueves 18 de mayo durante la noche, por lo que solo se publicó un avance de todo lo que abarcará.

En el adelanto del programa, el conductor Carlos Carlín le plantea a Yahaira distintas preguntas, sobre todo el por qué 'Cuto' Guadalupe, tío de su expareja, Jefferson Farfán, la odia.

Ella inmediatamente responde que nunca lo ha visto y no entiende el por qué ese sentimiento hacia ella.

"Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé, la verdad que no", contestó la cantante salsera.