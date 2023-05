Yahira Plasencia se solidariza con 'Cuto' Guadalupe tras ampay de su pareja: "Hay que seguir adelante"

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La famosa salsera, Yahaira Plasencia, se pronunció acerca del ampay de la pareja del 'Cuto' Guadalupe, Charlene Castro, saliendo de un hotel junto a otro hombre.

Tras la difusión del ampay en el programa de Magaly Medina, la cantante fue consultada acerca de su opinión respecto a la situación que atraviesa el exfutbolista.

Pese a no mantener una relación amical, Plasencia no dudó en mostrar su apoyo al excapitán de Universitario y le dedicó unas cuantas palabras de aliento.

Yahaira Plasencia muestra apoya a 'Cuto' Guadalupe

En declaraciones para las cámaras de América Espectáculos, la intérprete de "U Lala", se mostró dispuesto a brindar un par de consejos al tío de su expareja.

"Eso no se le desea a nadie, yo he pasado momentos complicados a nivel nacional y no es nada fácil... era muy joven, tenía 22 años, no estaba preparada, pero yo le deseo lo mejor y hay que seguir adelante", expresó.

"Lo único que le puedo decir es que en mis momentos donde he sentido que el mundo se me venía encima y he sentido que nada tenía sentido y no sabía cómo salir de algo que me pasó muy fuerte, mi único respaldo ha sido Dios, mi familia y las personas que yo amo", agregó.

Así pues, Yahaira aseguró que, pese a las rencillas entre las dos figuras públicas, ella le desea el bien "incluso a Cuto".

Sin rencores

Como se sabe, la cantante nunca ha sido una persona que particularmente le agrade al pelotero. Tras los rumores de la infidelidad a su sobrino, Jefferson Farfán, el también empresario se volvió bastante crítico con ella.

En una reciente entrevista para Verónica Linares, el 'Cuto' afirmó que Plasencia "no sabe lo que es la humildad". Por ello, algunos usuarios llegaron a calificar de karma lo que le ha sucedido al exjugador.

"La Yahaira no me cae, pero me molesta que ahora tilden a 'Cuto' de caballero para arriba (...) pero cuando la Yaha le hizo lo mismo a Farfán, no paraba de hablar mal de ella en todas las entrevistas", dijo uno de los cibernautas.

Incluso, el conductor de televisión, Rodrigo González, recordó cuando el exfutbolista llegó a criticar fuertemente a Plasencia por no haber respetado los acuerdos de su relación con la 'Foquita'.

No obstante, parece ser que Yahaira Plasencia ha dejado atrás las rencillas y no dudo en solidarse con 'Cuto' Guadalupe tras el ampay difundido a nivel nacional.