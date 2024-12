Jefferson Farfán sorprende con confesión sobre su relación con su padre: "Siempre lo voy a respetar"

Jefferson Farfán, exfutbolista de la Selección Peruana, contó detalles sobre cómo es su relación con su padre, Luis Farfán Quispe. Además, recordó su niñez y las enseñanzas de su madre Doña Charo a lo largo de su vida.

En una reciente entrevista, la popular 'Foquita', uno de los jugadores más queridos del país por sus habilidades con el balompié, contó momentos desconocidos de su vida, los sacrificios que tuvo que hacer para salir adelante al lado de su querida madre Doña Charo.

Sin embargo, al ser consultado sobre cuál es su vínculo con su padre, Farfán no dudó en bromear alegando que "aún esperaba su tarro de leche" para luego asegurar que le tiene un respeto profundo, a pesar de que al inicio no contó con su apoyo económico.

"Papá. Hasta ahorita estoy esperando mi leche. Esto es algo que siempre se lo he comentado a mis amigos que me pregunta. Mi mamá siempre me aconsejó a respetar a las personas por más que no se hayan comportado de la manera correcta. Yo le tengo un aprecio a mi papá porque es mi padre, siempre lo voy a respetar", dijo a Farfán a Caro Salvatore, en diálogo para el podcast 'De Taquito' de El Comercio.