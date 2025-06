Yahaira no teme a represalias legales de Farfán y asegura que seguirá usando frase 'Dame luz': "Hasta mi mamá la repite"

Yahaira Plasencia volvió a ser noticia en las últimas horas luego que utilizara una frase que ha patentado Jefferson Farfán durante una transmisión en sus redes sociales. En dicha grabación, la salsera repitió 'dame luz' para pedir que fuera alumbrada y poder seguir interactuando con sus fanáticos.

Sin embargo, luego de unos segundos la expareja del exjugador de Alianza Lima se percató del lapsus y cortó la transmisión para evitar cualquier tipo de represalias legales. Esto luego que la 'Foquita' inscribiera como suyas ante los registros públicos para evitar que sean utilizados con fines comerciales.

A unos días de este episodio, Yahaira Plasencia conversó con 'América hoy' sobre el tema y aseguró no tema a ningún tipo de represalia legal por parte de Jefferson Farfán por lo que seguirá utilizando la frase 'dame luz' cada vez que la considere necesaria.

Incluso, la exintegrante de Son Tentación aseguró que cualquier persona y hasta su madre utilizan estas palabras ya que son parte del lenguaje coloquial.

"Creo que es una frase que hasta mi mamá la dice varias veces. Aparte, no le veo nada de malo, es una frase que cualquiera puede decir. No es una marca, no es un nombre artístico. Es una frase que se escucha en la calle, en los mercados, en cualquier casa ¿Por qué tendría que dejar de usar algo que todos decimos? Es parte del lenguaje. No le pertenece a nadie", indicó.

En esa misma línea, la intérprete de 'Y le dije no' aseguró que no hay ningún delito en la utilización de este enunciado y que solo lo hizo por que ha pegado en la gente.

"A la gente le gusta, es pegajosa. Yo la uso porque me gusta cómo suena, no por otra cosa. No tengo por qué dejar de hacerlo. Si a alguien le molesta, es su problema, no el mío. No estoy cometiendo ningún delito. No estoy usando un nombre artístico registrado ni apropiándome de una obra. Es solo una frase", añadió.