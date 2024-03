¿Luchará por el amor de Yiddá eslava? Julián Zucchi explica por qué dijo que aún ama a su expareja

Julián Zucchi sorprendió a todos al revelar que aún ama y siente mucha admiración por su expareja Yiddá Eslava. Sin embargo, ha salido a explicar el motivo por el que dio estas declaraciones, que ha causado polémica ya que actualmente tiene un romance con la reportera de Magaly, Priscila Mateo.

Desde hace varios días, el actor se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de serle infiel a la madre de sus hijos poco antes de terminar su relación en octubre del año pasado. Julián ha negado haber traicionado la confianza y amor de Yiddá, diciendo que nunca la engañó.

Agregado a ello, el protagonista de '¿Ahora somos 3? Si, mi amor' dijo que aún siente mucho amor por su expareja. Sin embargo, ayer realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para aclarar porque dijo eso, ¿será que pretende reconquistar a Yiddá?

El influencer de nacionalidad argentina realizó una transmisión en vivo vía redes sociales para explicar que la frase 'te amo' es una que utilizan mucho en su país para diferentes situaciones y por ello, aquí fue malinterpretado.

"De mi boca nunca salió una palabra mala para Yiddá, si yo digo que la amo, es porque nosotros en Argentina decimos así, quizá para ustedes es una palabra muy fuerte, pero el amor no tiene que ser necesariamente de pareja, puede ser de padres , de expareja", explicó.

Además, aclaró que no piensa darse una nueva oportunidad con Yiddá. "No piensen que yo quiero volver a tener una relación con Yiddá. Si se malinterpretó, pido disculpas" , sentenció.

Durante una entrevista, Yiddá Eslava se hartó de las declaraciones de Julián Zucchi y se mantuvo firme en su postura al asegurar que fue víctima de una infidelidad.

La actriz aseguró que el actor no le fue infiel con Sandra Abellón, sino con otra mujer, con quien conversaba a través de un otro perfil en privado.

"Yo vi un mensaje de una chica que no es Sandra, es otra chica. Un 8 de agosto, en las casas había cámaras, él me apaga las cámaras de la casa y era la única que yo tenía de Argentina. Le escribo y me dice que lo desenchufó porque un amigo lo visitó y estaba hablando cosas personales", contó.