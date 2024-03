¿Paño de lágrimas? Julián Zucchi afirma que Priscila lo ayudó a superar depresión tras ruptura con Yiddá

Julián Zucchi decidió abrir su corazón y hacer una catarsis pública mediante su cuenta Instagram. El actor confesó que pasó por una terrible etapa de depresión tras romper su matrimonio con Yiddá Eslava, y fue Priscila Mateo quien lo ayudó a sentirse mejor y encontrar una nueva dirección en su vida.

Recordemos que Julián y Yiddá anunciaron su separación en octubre del 2023, afirmando que ya no podían estar como pareja pero siempre velarían por el bienestar de sus hijos. Además, siempre mostraron una buena relación en semanas posteriores e incluso estrenaron su película poco después.

Sin embargo, el ambiente de paz llegó a su fin después que Julián Zucchi fuera ampayado besando a la reportera de Magaly Medina, Priscila Mateo. Es aquí cuando Yiddá sorprende al contar que su separación del actor fue debido a una infidelidad, más no por mutuo acuerdo como le dijo en un inicio.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de '¿Ahora somos 3? Si, mi amor' tuvo palabras de elogio para la reportera de Magaly y le ha regresado los ánimos.

En esa misma línea, contó que no la pasó nada bien tras terminar con Yiddá Eslava y hasta llegó a padecer depresión. Sin embargo, Priscila Mateo llegó a su vida en el momento preciso con una entrevista y desde ese momento se siente mucho mejor.

"Durante cinco o seis meses no salí, si no me ampayaron no es porque nadie me protegía sino porque realmente no salía, estaba en una depresión muy fuerte. Atravesando muchos dolores y muchos cambios en mi vida (...) No es fácil separarse de la mujer que es la madre de tus hijos y cuando has hecho muchos proyectos. Ahí aparece Priscila a mi vida a entrevistarme, fue muy lindo todo el proceso", explicó.