Yola Polastri falleció: Este es el MOTIVO por el que la animadora infantil nunca contrajo matrimonio

La muerte de Yola Polastri ha causado gran conmoción en el Perú. Por tal motivo, muchos de sus fanáticos se preguntaron acerca del verdadero motivo por el que la famosa animadora infantil jamás contrajo matrimonio. A continuación, te brindamos los detalles de su decisión.

¿Por qué Yola Polastri no contrajo matrimonio?

Recientemente, el programa 'Magaly TV, La Firme' difundió unas entrevistas, donde Yola Polastri se animó contar diversos pasajes de su vida, entre los que destacó su versión respecto a por qué nunca contrajo matrimonio, pese que, en un momento, tuvo una pareja con la que pudo jurarse amor eterno frente al altar.

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, la popular 'Chica de la Tele' reveló que si no llegó a casarse fue porque "probablemente no estaba segura" de que aquel compromiso resultaría exitoso, es decir, no llegaría a tener una familia feliz como suele suceder en la mayoría de matrimonios.

"Si yo no me casé, porque tenía que casarme, porque probablemente no estaba segura que era algo que iba a tener éxito, es decir producir una familia feliz, entonces tenía que divorciarme o separarme y eso sería un mal ejemplo", declaró en aquel momento.

Asimismo, Yola Polastri contó que, en algún momento de su vida, sufrió una terrible decepción amorosa, la cual originó que finalmente desista de la idea de casarse.

"No sucedió porque tengo un ángel de la guarda y me sacó de ahí. (...) Tú no sabes cuánto alivio sentí cuando no pasó, porque realmente fue por una infidelidad y a mi me pareció que era un anuncio de Dios, es que eso iba a terminar en divorcio", agregó en ese entonces.

¿Qué pasó con la fortuna de Yola Polastri?

Otra de las interrogantes de los fanáticos de Yola Polastri fue aquella relacionada a la fortuna que hizo durante su trabajo como animadora infantil.

Es así que, en medio de toda esta lamentable situación, se difundió una entrevista que la artista peruana brindó a diario 'El Comercio', donde contó que, si bien la televisión le dio fama, fueron finalmente sus shows infantiles los que le hicieron ganar más dinero.

"Lo que más ganaba lo hacía en la calle que en el propio canal. Con eso, con mi dinero, hacía mejores programas. En la TV había sueldos bajos que salían de los presupuestos y era la época de los 'top show'. Afuera de los 'sets' se ganaba ocho veces más. Y en eso estoy", mencionó a 'El Comercio'.

Cabe precisar que, en esa misma línea, ella indicó que la pandemia provocó que su economía se vea sumamente afectada, llegando incluso a querer vender el inmueble donde residía.

Además de este tema, se conoció el verdadero motivo por el que la animadora infantil, Yola Polastri, jamás contrajo matrimonio y partió a la eternidad estando soltera.