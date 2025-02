¿Zumba hizo las paces con Carlos Cacho tras polémico incidente?: "Nunca fuimos amigos"

Óscar Alejandro Benites conocido en el mundo artístico peruano como 'Zumba', tuvo una amena conversación con Exitosa, en donde hizo un repaso de su carrera en la televisión. El bailarín y ex chico reality se refirió al altercado que protagonizó con Carlos Cacho, revelando a su paso lo que ocurrió después de aquella polémica circunstancia.

Durante su participación en 'El Gran Show', Zumba generó controversia luego de que, en una de sus presentaciones, terminó agrediendo físicamente al estilista. Tras realizar un baile de marinera, Alejandro se lanzó encima de Cacho, quien por aquel entonces era jurado del programa.

Fue por ello que Ricardo Rondón, presentador de 'Contra el Tráfico', le consultó respecto a si caso, tras más de una década, ambos habían limado asperezas. En respuesta, 'Zumba' bromeó diciendo que no le quedaba de otra, y aclaró que entre ellos nunca existió algún tipo de amistad.

Asimismo, descartó que haya tenido intenciones de lastimarlo explícitamente, y que solo quería bromear con él por las críticas ácidas hacia su persona. "Si mi intención era agredirlo, si me hubiese arrepentido. Pero no fue esa mi intención. Solo quería hacerle una broma, abrazado. Se me fue el cuerpo", manifestó fiel a su estilo.

En esa línea, Alejandro Benites explicó los motivos que lo llevaron realizar la temeraria acrobacia. En sus palabras, confesó que tenía adentro de su corazón "una cosita", es decir, un resentimiento. El bailarín argumentó que, durante su estadía en el reality, lo venían prejuzgando y calificando de la peor manera

"Si sabes un poco de mi historia, de mi vida, cómo he ido creciendo, a ti no te da el derecho de adjudicarte cosas que no conoces. Y encima, a nivel nacional. Yo me retiré porque no estaba acostumbrado a escuchar cosas que no tienen nada que ver (...) No soy ese animal que tú dices. Y él está acostumbrado, de una forma u otra, a actuar de esa manera", expresó.