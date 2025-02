Cielo Torres no descarta colaborar con Leslie Shaw, pese a críticas del pasado: "No tengo nada contra ella"

Cielo Torres conversó con Exitosa y se refirió a los proyectos que tiene como artista. La cantante y actriz fue consultada respecto a si podría crear algún tema junto a Leslie Shaw, con quien hace algunos meses protagonizó un 'pleito' a raíz de los Premios Heat 2024. A pesar de este detalle, aseguró que se encuentra dispuesta a colaborar con la 'Barbie de la cumbia'. ¿Aceptará la rubia?

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Cielo expuso que está preparando un proyecto musical, del cual no quiso revelar detalles porque planea anunciarlo como sorpresa. Frente a ello, Rondón le preguntó si cabe la posibilidad de que ella se anime a lanzar una canción en compañía de Leslie, quien recientemente se ha animado a colaborar con distintos artistas.

En respuesta, Torres aseguró que sí le gusta la ida debido a que no tiene ningún inconveniente con su colega. Además, se animó a contar una experiencia del pasado, en donde ambas estuvieron muy cerca de integrar un grupo musical de cantantes femeninas.

"Yo no tengo nada contra Leslie, me encanta. Es más, hace algunos años con Leslie, antes de que yo me meta a la salsa, nos juntaron para hacer una agrupación, que no se dio, pero tuvimos un intento de hacer un grupo femenino. No tengo ningún problema, sería increíble", manifestó con firmeza la también actriz.