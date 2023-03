Alcalde llora pidiendo ayuda a gobernador por daños de lluvias y desbordes en Oyotún

La impotencia por el retraso de las autoridades del Gobierno Regional para apoyar a cientos de damnificados, motivó el llanto del alcalde del distrito de Oyotún de la provincia de Chiclayo, Moisés Fernández Guevara, en una reunión convocada en la sede regional de Lambayeque.



"Llego acá y solo me destinan ayuda para 130 personas, cuando tenemos más necesidades. En Oyotún llueve todos los días. Si ustedes fueran al lugar, van a ver ahí los graves daños y el sufrimiento de mi pueblo", señaló el burgomaestre, no pudiendo controlar el llanto por la impotencia.

"Pido disculpas que me gane la emoción, pero necesitamos que nos ayuden. Mi pueblo me pide a cada momento auxilio y no tengo recursos. Eso me da impotencia", señaló el burgomaestre Moisés Fernández; en la reunión en la sede del Gobierno Regional, dejando mudos al gobernador Jorge Pérez Flores y a la jefa regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jennier Harvey.