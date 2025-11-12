Arequipa: Bus de la empresa Llamosas cae a un abismo en Ocoña y deja varios muertos y heridos

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un bus interprovincial de dos pisos de la empresa Llamosas se desbarrancó durante la madrugada en el sector de Ocoña, provincia de Camaná, a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur. La unidad, que partió desde Chala (Caravelí) con destino a Arequipa, cayó por un abismo de más de 200 metros tras impactar contra una camioneta en una curva pronunciada.

De acuerdo con los primeros reportes, hay varios fallecidos y más de 20 heridos, algunos en estado crítico. Las labores de rescate se complican debido a la geografía accidentada del lugar, lo que ha dificultado el acceso de los equipos de emergencia y el traslado de las víctimas hacia los centros de salud.

Hospital de Camaná colapsa por la emergencia

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Camaná, ubicado a unos 50 minutos del lugar del siniestro, pero la llegada simultánea de múltiples víctimas provocó el colapso de la atención médica. El personal de salud tuvo que priorizar los casos más graves y preparar traslados hacia hospitales de Arequipa para recibir atención especializada.

Según la información recogida en el lugar, los equipos de rescate continúan trabajando entre los fierros retorcidos del bus, pues se teme que aún haya personas atrapadas entre los restos del vehículo. La Policía Nacional y los bomberos permanecen en la zona realizando operaciones de rescate y evaluación de daños.

Este sector de la Panamericana Sur es conocido por su alto nivel de peligro. En 2018, una unidad de la empresa Bus Latino sufrió un accidente similar en el mismo tramo, dejando más de 40 fallecidos, lo que refleja la peligrosidad de las curvas y la profundidad de los abismos en esta vía costera.

Investigaciones y labores de rescate en marcha

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cifra oficial de fallecidos, pero han confirmado que las víctimas mortales son múltiples. Las brigadas de rescate y unidades de emergencia continúan llegando al lugar para apoyar las tareas de búsqueda y atención.

El siniestro ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada, lo que dificultó las labores iniciales de auxilio por la falta de visibilidad y las condiciones del terreno. Testigos aseguran que el impacto con la camioneta habría desestabilizado al bus antes de caer al vacío.

