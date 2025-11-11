Arequipa: Serenazgo detuvo a presunto agresor de una joven tras persecución en Cayma

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Arequipa, miembros del serenazgo detuvieron a un sujeto que sería el presunto agresor de una joven de 18 años en el distrito de Cayma. Los funcionarios municipales realizaron una persecución hasta dar con el hombre, que habría forcejeado con la mujer e intentado abusar físicamente de ella.

Sospechoso intentó huir de la zona

De acuerdo a las imágenes de seguridad, el hecho ocurrió en la mañana del lunes 10 de noviembre. A las 8.10 am, el individuo identificado como Carlos Farfán Chura de 45 años, llevó a un descampado ubicado en la avenida Aviación y ahí habría intentando agredir sexualmente de la joven fémina.

Con una reacción inmediata tras constatar lo ofrecido por las cámaras, personal de serenazgo de la Municipalidad de Cayma movilizó a dos unidades para dar con su detención. Sin embargo, al percatarse de que era buscado, el sujeto intentó escapar de la zona, aunque finalmente sin éxito.

La detención se realizó cerca de la urbanización Laguna Dorada, al suroeste del distrito en mención. Al momento de la intervención, el individuo se encontraba con el torso desnudo y aceptó identificarse ante los agentes, quienes asistieron a la presunta víctima que no ha sido identificada.

El supuesto abusador fue trasladado a la comisaría de Casimiro Cuadros, en Cayma junto a la agredida. En dicha dependencia se realizarán la investigaciones para determinar la culpabilidad de Farfán Chura en el intento de atentar sexualmente contra la joven.

Cadena perpetua en otro abuso en Arequipa

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de de Arequipa condenó en setiembre pasado a un sujeto por haber abusado en reiteradas oportunidades a una menor de edad. Identificado como Juan Manuel Alpaca Rodríguez, se encontraba prófugo, por lo que ordenaron su inmediata captura.

En la sentencia también se precisa que el ciudadano pague una reparación civil de 75 mil soles a la agraviada, como un reconocimiento al grave daño que le causó. Por tal motivo, el tribunal ordenó que la adolescente reciba atención psicológica especializada, con el objetivo de tratar los posibles traumas que le ha podido dejar la mala experiencia que vivió.

