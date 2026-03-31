Yanahuara: Alcalde es captado recibiendo presunta coima de S/5 mil y afirmando que "será gobierno con López Aliaga"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que presuntamente recibe S/5,000 en efectivo dentro de su despacho municipal en Arequipa. El material audiovisual, correspondiente a diciembre de 2025, muestra al burgomaestre guardando un fajo de billetes de S/100 en presencia de un empresario vinculado al rubro de paneles publicitarios.

En la grabación se escuchan conversaciones sobre supuestos pagos, "arreglos" y coordinaciones relacionadas con la instalación de publicidad exterior en el distrito. El empresario identificado como Roberto Aguirre reconoció la entrega del dinero, aunque aseguró que se trataba de una deuda personal. La versión deberá ser corroborada por las autoridades competentes.

De confirmarse la veracidad del video, Bolliger podría ser investigado por presuntos delitos de corrupción como cohecho pasivo propio, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Más allá del dinero recibido, el video también captó al alcalde afirmando: "Nosotros vamos a ser gobierno con López Aliaga". La declaración, en medio de un presunto acto irregular, generó aún más controversia, pues vincula directamente su gestión con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en un contexto de campaña presidencial.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, fue grabado en un video recibiendo presuntamente una coima de parte de un empresario vinculado a paneles publicitarios. En el diálogo que sostiene, se escucha conversaciones relacionadas con pagos e... pic.twitter.com/f6lPostACs — Exitosa Noticias (@exitosape) April 1, 2026

Reacciones en Renovación Popular

El escándalo escaló rápidamente dentro del partido. El candidato al Congreso por Arequipa, Ricardo Ramírez del Villar, firmó, junto a Christian Aranda Vásquez, una carta dirigida a López Aliaga y a la secretaria nacional Norma Yarrow solicitando la expulsión inmediata de Bolliger.

"Un proyecto político que predica confianza no puede administrar en silencio la corrupción de sus allegados", señaló Ramírez, exigiendo que las instancias partidarias actúen con firmeza.

Este caso se suma a otros cuestionamientos en la gestión de Bolliger, incluyendo pedidos de vacancia y críticas por decisiones administrativas. La difusión del video reaviva el debate sobre la transparencia en gobiernos locales y la necesidad de que los partidos políticos respondan con rapidez ante hechos que comprometen su imagen.

Carta de candidatos de Renovación Popular solicitando la expulsión del alcalde al partido.

El escándalo no solo compromete la figura del alcalde de Yanahuara, sino que también golpea la narrativa de Renovación Popular, que busca posicionarse como alternativa de confianza en las elecciones de 2026.

La frase de Bolliger, vinculando su futuro político con López Aliaga, convierte el caso en un problema de mayor alcance, pues expone la tensión entre la disciplina partidaria y los actos individuales de sus autoridades locales.

El video abre un nuevo capítulo de controversia en Arequipa y en la política nacional. Mientras se esperan las investigaciones oficiales, la presión interna en Renovación Popular para expulsarlo refleja la urgencia de marcar distancia frente a un caso que amenaza con erosionar la credibilidad del partido en plena campaña electoral.