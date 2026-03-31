Usuarios del Metropolitano capturan a presunto ladrón de celulares en la estación Angamos

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Usuarios del Metropolitano retuvieron a un presunto ladrón de celulares en la estación Angamos, luego de que fuera acusado de robar en medio del tumulto dentro de los buses, generando alerta entre usuarios.

Este hecho ocurrió en horas de alta afluencia, cuando varios pasajeros detectaron movimientos sospechosos del sujeto, quien aprovechaba su condición de usuario para cometer los robos. La rápida reacción permitió que fuera reducido antes de escapar, en un contexto donde este tipo de delitos es cada vez más frecuente.

Robos constantes en el Metropolitano

Según nuestra reportera, los pasajeros señalan que los robos dentro del Metropolitano son constantes, sobre todo cuanto las unidades están llenas y es difícil controlar lo que ocurre en el interior. Esta situación ha generado temor entre quienes utilizan el servicio a diario.

Ante eso, una usuaria afectada se acercó a cámaras de Exitosa para contar su experiencia y dar su testimonio de como operan estos delincuentes sin ser detectados.

"Falta mucha seguridad, porque hace dos semanas me sacaron mi billetera con todas mis tarjetas del banco y mi DNI. No me di cuenta e hicieron uso de mis tarjetas" relató.

Además, varios viajeros indicaron que los ladrones aprovechan el desorden y la cercanía entre personas para sustraer celulares y billeteras. En muchos casos, las víctimas recién notan el robo cuando ya han descendido del bus.

Exigen mucho más seguridad a la ATU

Frente a estos hechos, los usuarios pidieron acciones a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Exigen mayor presencia de personal de seguridad y controles en estaciones y buses, para evitar que los delincuentes continúen operando.

Según los testimonios recogidos, la falta de vigilancia facilita que estas situaciones se repitan. Los pasajeros consideran que no es suficiente la actual supervisión, sobre todo en horas punta, cuando aumenta la afluencia y el riesgo de robo.

El caso ocurrido en Angamos evidencia la necesidad de medidas urgentes. La intervención de los propios usuarios permitió frenar el delito, pero también expone la ausencia de control efectivo dentro del sistema de transporte.

Este nuevo incidente en el Metropolitano vuelve a poner en debate la seguridad en el servicio. Los pasajeros insisten en que los robos de celulares y billeteras continúan y piden acciones concretas de la ATU para reducir estos hechos y garantizar viajes más seguros.