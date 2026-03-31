Huaico afecta vía férrea hacia Machu Picchu: Ruta Ollantaytambo - Aguas Calientes "está en perfectas condiciones"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Juan Stoessel, indicó que el huaico registrado en el distrito de Mandor que afectó la vía férrea hacia Machu Picchu no comprometió la ruta principal (Ollantaytambo - Aguas Calientes), por lo que no habría complicaciones con el transporte de turistas.

Ruta principal no fue afectada

En entrevista con Jesús Verde para Exitosa Te Escucha, el experto aclaró y buscó tranquilizar a la población indicando que la ruta principal, que cientos de turistas usan anualmente para ir a Machu Picchu, no se vio afectada por el huaico. La ruta afectada es de Hidroeléctrica - Aguas Calientes, que es parte de la vía amazónica.

"La gran mayoría de turistas utilizan la vía férrea del tren desde Ollantaytambo hasta Aguas Calientes, esa ruta está en perfecto estado, no ha sufrido ningún problema con las inclemencias del clima, esto ha sido pasando Aguas Calientes. Entonces, lo que se recomienda es que hay un porcentaje menor de turistas que entra por Santa Teresa (parte de la ruta amazónica), que estos días va a estar cerrado, no va a estar funcionando esta zona", indicó.

Sin embargo, hizo un llamado a los turistas a que eviten ir por la ruta amazónica, que es la afectada, debido a las intensas lluvias y posibles activaciones de quebradas que generarían huaicos.

Por su parte, el presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, Carlos González, advirtió en diálogo con Exitosa, que la ruta afectada permanecerá cerrada durante esta semana debido a trabajos de reparación.

"Según las autoridades, el día de ayer tuvimos una reunión de la red regional de protección al turista y nos informaron que estos trabajos iban a tomar aproximadamente cinco días. Por lo mismo, tanto Mincetur como la gerencia regional de turismo del Cusco han sacado comunicados avisando de que eviten usar este denominado acceso amazónico, porque no van a poder ingresar a Machu Picchu por esa vía por lo menos durante esta semana", informó.

Comunicado del Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura se pronunció sobre la afectación en la ruta Hidroeléctrica - Machu Picchu pueblo informando las medidas adoptadas para los turistas que se vieron afectados. Según indicaron, los afectados podrán reprogramar sus visitas o en su defecto pedir la devolución del dinero de sus entradas, previa evaluación del caso.

Según el Ministerio de Cultura, estas facilidades comprenden tanto cambios de fecha como la devolución de montos abonados, lo que permitirá a los visitantes reorganizar sus planes sin mayores perdidas. Además, se destacó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) activó acciones inmediatas.

Es ante ello que el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Juan Stoessel, descartó afectación en la vía Ollantaytambo - Aguas Calientes por el huaico, la afectada es Hidroeléctrica - Aguas Calientes.