La Libertad: Inauguran laboratorio de criminalística en medio de la crisis por inseguridad

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno Regional de La Libertad inauguró un moderno laboratorio de criminalística en Trujillo, obra valorizada en 18 millones de soles, equipada con tecnología de investigación y laboratorios en balística, química y análisis digital.

Durante la ceremonia estuvo presente el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, junto con ministros de Estado donde se indicó que esta infraestructura está articulada con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Inauguran laboratorio de criminalística

Este martes 31 de marzo, se inauguró el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), espacio que estará dedicado a la investigación y prevención del crimen. Este centro de investigación ha sido establecido en la región de La Libertad, territorio nacional altamente golpeado por el crimen durante los últimos años.

Se trata de un edificio de cuatro pisos que estaría equipada con tecnología de última generación y laboratorios especializados en áreas clave como balística, química, biología y análisis digital.

Con ello se busca que las investigaciones cuenten con una mejor recolección de análisis y evidencias. Además, se tendrían que contar con resultados más eficaces y a menor tiempo con el fin de agilizar los procesos de investigación.

La inauguración se da en medio del contexto de alta criminalidad en la región golpeada por los delitos de extorsión, sicariato y el crimen organizado.

La obra ha sido ejecutada por el GORE La Libertad, actualmente encabezada por Joana Cabrera Pimentel, mediante el mecanismo de obras por impuesto. Esta obra demandó una inversión superior a los 18 millones de soles, apostando por la lucha contra el crimen organizado.

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Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades del Gobierno como el ministro del Interior, José Zapata, además del comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola. Las autoridades indicaron que esta infraestructura va en línea con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

Avances del Plan de Seguridad Ciudadana

El pasado domingo 22 de marzo, el Gobierno presentó los primeros resultados del Plan de Seguridad Ciudadana durante los 12 días de su ejecución.

Respecto a las intervenciones se dio la detención de 9900 ciudadanos peruanos y 606 extranjeros implicados en diversos ilícitos. Mientras que 2940 personas con requisitoria vigente cayeron y se intervino a 1455 extranjeros por infracciones a la Ley de Migraciones.

En esa línea, la PNP también asestó importantes golpes a las economías ilegales para evitar que los instrumentos de violencia continúen amenazando vidas inocentes: se incautaron 297 armas de fuego, 197 armas blancas y 162,572 unidades de material explosivo.