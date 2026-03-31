Tragedia en el fútbol peruano: Falleció destacado jugador de la Copa Perú en fatídico accidente de tránsito

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una tragedia ha enlutado el fútbol peruano tras conocerse que un destacado jugador falleció en un fatídico accidente de tránsito cuando se encontraba manejando su motocicleta. Su muerte ha generado gran conmoción en el ámbito deportivo por su talento y compromiso.

Fallece futbolista peruano en fatal accidente de tránsito

El fútbol de la región Ucayali atraviesa un momento de profundo dolor tras el sensible fallecimiento del futbolista Harold Campos, jugador del club Inter FC de Manantay, tras un accidente de tránsito.

El participante de la Copa Perú, quien era conocido entre sus allegados con el apelativo de "Limeño", se encontraba manejando su motocicleta cuando de pronto colisionó violentamente contra un vehículo particular.

El accidente se registró específicamente en la intersección de la avenida Amazonas con el jirón José Gálvez, en el distrito de Callería. Según reportes preliminares, el impacto fue de gran magnitud, dejando al joven tendido sobre la vía en estado crítico, mientras testigos vivían momentos de angustia.

Tras el terrible impacto, la víctima de 26 años fue auxiliado de manera inmediata por transeúntes y derivado a un centro de salud cercano, sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico en salvarlo, la gravedad de sus heridas provocó que su cuerpo no resista y pierda la vida. Las circunstancias del trágico suceso aún son materia de investigación.

El delantero, originario de Lima, se consolidó como uno de los máximos goleadores de la región desde 2022, destacándose por su gran capacidad anotadora en diversos equipos locales, entre ellos su último equipo Inter FC de Manantay, que en su momento logró obtener el título de la Liga Departamental de Ucayali.

Una trayectoría imborrable y llena de goles

El futbolista Harold Campos destacó en cada equipo por el que militó. Siempre fue reconocido por su entrega, su carácter aguerrido y su olfato goleador en las siempre exigentes plazas de la Copa Perú.

Defendió los colores del Deportivo El Olivo, de Abancay y destacó notablemente con la camiseta del Miguel Grau durante la exigente campaña de la Copa Perú 2019. Además, trasladó su fútbol al oriente peruano jugando en Rauker FC, Nuevo Pucallpa, Municipal de Torunavista, Atlético Nacional de Pucallpa y el Inter FC de Manantay, su último equipo.

Inter FC de Manantay y su emotiva despedida

El club Inter FC de Manantay confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en sus redes sociales, donde expresó su profundo pesar y solidaridad con la familia del jugador. "Nos unimos al dolor de sus seres queridos. Harold no solo fue un gran deportista, sino también una excelente persona", indicó.

Como vemos, el fútbol peruano se encuentra de luto tras la muerte del futbolista Harold Campos, del club Inter FC de Manantay, tras colisionar su motocicleta contra un vehículo particular en Pucallpa.