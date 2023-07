Arequipa: Gremios marchan contra el gobierno de Dina Boluarte

Diversos gremios de trabajadores marcharon en el centro histórico de Arequipa exigiendo la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.

En declaraciones para el equipo de Exitosa Arequipa, un protestante del gremio de construcción civil indicó que no hay motivos para celebrar Fiestas Patrias, ya que aún no hay justicia por los fallecidos durante las protestas ocurridas entre diciembre del 2022 y febrero de este año.

"Estamos saliendo más que todo porque hoy no hay festejo por tanto muerto. Esperemos que Dina Boluarte renuncie con todo su gabinete que está matando al país. Está dejándonos en la miseria, está vendiendo nuestro país prácticamente. Decimos tenemos un país rico, pero ¿Rico para quién? Para los extranjeros porque para el pueblo no deja nada", dijo a nuestro medio.

Asimismo, el hombre señaló que continuarán marchando hasta que la mandataria renuncie y aseguró que la ciudad carece de buenas universidades, hospitales y colegios.

"No tenemos buenas universidades, hospitales y colegios. No brindan las necesidades buenas Dina Boluarte. Esperemos que renuncie es lo único que estamos esperando para que el pueblo ya pueda estar tranquilo. Todos los días vamos a seguir hasta que se renuncie, yo creo que las muertes no pueden ser olvidadas", sentenció.