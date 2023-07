Arequipa: ¡Indignante! Congresistas incumplen representación en la región

Los congresistas que fueron elegidos por Arequipa no estarían cumpliendo con la labor de representación que les corresponde. Diversos ciudadanos denuncian que siempre encuentran cerradas las oficinas de atención de los referidos parlamentarios.

El equipo de Exitosa Perú realizó una investigación que dejó en evidencia la ausencia de presencia y atención en las oficinas de los congresistas Jaime Quito Sarmiento, María Agüero Gutiérrez, Esdras Medina Minaya, Alex Paredes Gonzales y Edwin Martínez Talavera en sus respectivas oficinas congresales.

Los ciudadanos denuncian que dichos locales permanecen cerrados y sin señalización clara, lo que dificulta la posibilidad de plantear quejas, reclamos y resolver problemas que afectan a la población.

Los congresistas, cuyos salarios mensuales superan los 27,000 soles, deberían estar cumpliendo con el Artículo 2 del reglamento del Congreso de la República, que establece la obligación de mantener una comunicación constante con los ciudadanos y organizaciones sociales para conocer sus necesidades y preocupaciones.

Ante esta situación, los vecinos de la región han manifestado su descontento y exigen un mayor compromiso de los parlamentarios con el bienestar de los ciudadanos que los eligieron.

La preocupante situación ha despertado inquietud entre los ciudadanos, quienes exigen una verdadera rendición de cuentas y un compromiso genuino de sus representantes.

El descontento ciudadano se suma a la creciente percepción de una falta de consenso y unidad dentro del Congreso para abordar proyectos que beneficien a la población.

"No hay nadie, mira está lleno de polvo. No creo que acá atiendan. Yo todos los días paso por acá y nunca lo he visto abierto", contó uno de los vecinos.