Cámara de Comercio de Puno advierte que la región pierde más S/166 millones por bloqueos en protestas

03/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Cámara de Comercio de Puno, Francisco Aquise, advirtió este viernes que su región pierde más S/166 millones a causa de los bloqueos registrados en medio de las protestas.

"Las pérdidas económicas de la región se ahondan más [...] los montos, al momento, están más o menos en alrededor de 166 millones de soles, en el lapso del 9 de enero al 1 de febrero", declaró en nuestro medio.

Sectores más afectados

Durante el diálogo con Pedro Paredes para el programa 'Exitosa Perú', el representante mencionó que los rubros más afectados son especialmente los dedicados al turismo, comercio, exportaciones, entre otros.

"El empleo más del 60% no se está renovando porque, en el caso del rubro de turismo, empezó ya en diciembre la crisis [...] No queda más que conversar con nuestros colaboradores a efectos de llegar a una especie de despido obligatorio, porque las actividades económicas, servicio, turismo, no se están desarrollando", añadió.

En ese sentido, confirmó que las actividades complementarias al turismo también "se han visto duramente afectadas".

"Los que dependemos del turismo que viene del exterior, el turismo receptivo, está al 100% parado", agregó en Exitosa.

Desabastecimiento

De igual manera, Francisco Aquise alertó que la región carece de conectividad terrestre y aérea, lo que genera desabastecimiento en los productos de primera necesidad.

"En Puno estamos en cierta manera como la época del COVID-19, pero con mayor dificultad porque no tenemos conectividad terrestre y aérea, y esto ha permitido el desabastecimiento en los insumos principales como el gas, las verduras y otros productos", indicó.

Llamado a las autoridades

El titular de la Cámara de Comercio de Puno invocó a las autoridades regionales a que, en coordinación con el Poder Legislativo y Ejecutivo, encuentren una salida ante la difícil crisis que atraviesa el país, situación que considera ha impactado sobre todo en la economía de Puno.

"Invocamos a nuestras autoridades, nuestro Gobierno Regional, nuestros alcaldes que han sido elegidos y han asumido funciones este mes de enero, a efectos de buscar ser interlocutores válidos, en coordinación también con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a buscar una opción en diálogo junto con el poder político, el Congreso y el Poder Ejecutivo, a fin de buscar ya un punto de encuentro porque esta crisis ha afectado en mayor intensidad a la región de Puno", manifestó.

Mira la entrevista completa