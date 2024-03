¿Castigo divino? Extorsionador pierde la mano al intentar detonar explosivo en Trujillo

Una insólita situación remeció Trujillo la noche del pasado miércoles. Es conocido que la 'Ciudad de la eterna primavera' pasa una crisis delincuencial, y en ese sentido, un extorsionador perdió la mano cuando intentaba detonar un explosivo.

El incidente ocurrió en el distrito de 'La Esperanza', a las 11 y 30 de la noche, entre las calles Ramiro Prialé y Fichaban, a la altura del camal municipal.

Tras el reporte de una fuerte explosión, los vecinos salieron de sus viviendas y se encontraron con una terrible escena, pues el delincuente yacía sobre la acera sin su mano, la cual se encontraba en el medio de la pista.

Y es que el criminal habría intentado detonar un pedazo de dinamita en la casa de una familia, pero realizó el encendido de la chispa de una forma incorrecta.

Grande fue su sorpresa al percatarse que el explosivo estaba por prenderse fuego, y terminó 'volándose' la mano. Luego del estallido, comenzó a gritar de dolor, lo que terminó por llamar la atención de los pobladores de la zona.

Se identificó al extorsionador como Jeremy Jesús Lugarte, y era de nacionalidad venezolana. Fue inmediatamente trasladado al Hospital Belén de Trujillo, donde se encuentra recuperándose con custodia policial.

Sorprendentemente, este incidente generó repercusión en redes sociales, ocasionando cientos de comentarios de usuarios. La gran mayoría, expresaron sentirse cansados de la delincuencia en la ciudad.

Lamentablemente, la región 'La Libertad' continúa siendo azotada por la delincuencia, y principalmente Trujillo.

El más reciente de estos atentados tuvo lugar en el inmueble ubicado en la cuadra 13 de la calle Baltazar Villalonga, en el distrito de El Porvenir. Allí, un grupo de criminales dejaron explosivos en una de las puertas de ingreso.

En diálogo con Exitosa, la agraviada detalló que es la segunda vez que sufre este tipo de ataques en solo diez días, por lo que no sabe cómo reaccionar ante estos hechos delincuenciales en su contra.

"Ya no sé qué hacer con esto. Solamente le pido al coronel Revoredo que me ayuden, porque están que me amenazan, están que me asustan y otra vez otra bomba en menos de diez días en mí otra puerta enrollable de otro local que yo alquilo. No soy la dueña de los negocios", declaró para nuestro medio.