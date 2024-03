¡Terrible! Drake Bell confiesa que fue abusado por un extrabajador de Nickelodeon

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Drake Bell reveló uno de los momentos más duros de toda su vida en una reciente entrevista, donde confesó que fue abusado sexualmente por un extrabajador de Nickelodeon, mientras participó en 'All That' y 'The Amanda Show'.

El artista de 37 años aseguró ser una de las tantas víctimas de Brian Peck, quien fue entrenador de diálogo de las mencionadas series adolescentes y fue arrestado en 2003 por más de una docena de cargos relacionados con abusos contra menores de edad.

Bell confesó este episodio oscuro de su carrera en la serie de investigación 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', que aborda la historia de Peck y otros depredadores sexuales que trabajaron en dicho canal.

"El clip revela que la exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su exentrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual", señala el comunicado de prensa del episodio.

¿Quién es Brian Peck?

Peck fue uno de los productores principales de Nickelodeon a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Con ahora 63 años, fue declarado culpable de un acto lascivo contra un niño y una de recibir una felación de una persona menor de 16 años.

No se conoce con exactitud el momento exacto en el que Drake Bell fue presuntamente abusado por este monstruo. Sin embargo, se presume en el documental que sería entre 1999 y 2002, cuando actuaba en 'The Amanda Show', es decir, antes de brillar en la icónica 'Drake & Josh'.

El perturbador caso de Dan Schneider

Lamentable, Drake Bell no fue el único menor abusado en las producciones televisivas de Nickelodeon, pues Jenette McCurdy, quien tuvo un importante rol en series como iCarly o 'Sam & Cat', había denunciado a Dan Schneider, uno de los directores de los programas más exitosos del canal.

McCurdy se refirió a Schneider como 'El Creador', y escribió en uno de sus libros que abusó emocionalmente de ella, además que le ofreció drogas y alcohol cuando aún era menor de edad.

Como si fuera suficiente, este 'Creador' le habría ofrecido más de 300 mil dólares a la joven actriz para que no hablase públicamente de los abusos que atravesó en el canal.

La denuncia de Drake Bell, que confesó haber sido abusado por un extrabajador de Nickelodeon, se suma a la de varios artistas que trabajaron en dicho canal, aumentando el precedente negativo alrededor del mismo.