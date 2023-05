Centro de Salud donde agredieron a reportera de Exitosa mejora atención a pacientes

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras varios días de insistencia para que mejoren su calidad de atención en el servicio a los pacientes, el centro de salud de Wichanzao, en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, mejoró la atención a sus usuarios.

Así lo comprobó Exitosa, luego de la agresión contra una periodista de este medio por parte de la directora, Fiorella Rosales. En el lugar se inició con la atención de pacientes con dengue.

Estos pacientes que son niños y adultos, vienen siendo recibidos en carpas que permanecen ubicadas en los exteriores del establecimiento médico.

Exitosa corroboró la atención de los usuarios al interior de las carpas, los cuales han sido distribuidos en áreas para pacientes confirmados con dengue, para el monitoreo de los síntomas y el descarte de la enfermedad.

Sin directora

Exitosa, en una nueva visita al centro de Salud, comprobó que la directora del centro de salud Wichanzao, Fiorella Rosales, sin embargo, se conoció, por parte de la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Verónica Escobal, que "pidió permiso y dejó en su cargo a un jovencito".

"Me hubiera gustado encontrar a la directora para hablar de una manera más consensuada con respecto al plan de trabajo", declaró a través de Exitosa.

Hacinados

Según la consejera regional, el establecimiento médico de Wichanzao es pequeño para la atención de 72 mil personas, teniendo en cuenta que el sector es la zona roja del dengue.

Menor con dengue no fue atendido

Cuatro días tuvieron que pasar para que una madre de familia y su hijo con dengue fueran recibidos por el personal médico de Wichanzao. Sin embargo, ante presencia de la prensa y la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, quien llegó a inspeccionar, el paciente fue trasladado hasta el hospital Jerusalén, debido a su estado delicado.

"Mi hijo de 17 años tiene dengue y ya le ha venido sangre que no le para desde anoche. Aquí se enojan y no nos atienden. Ahora, cuando ven a la prensa, todos se empiezan a mover y nos atienden", indicó entre lágrimas.

Denuncian que el centro médico de Wichanzao es pequeño para la atención de 72 mil personas.

La mujer denunció que el personal de centro de salud le dio un mal trato y tampoco le dieron la atención médica adecuada.

"Cuando traje a mi hijo con los síntomas solo me dijeron que espere mi turno. Me fui a pedir pastillas, pero no le bajó la fiebre a mi hijo y luego le apareció la sangre. Pido a las autoridades que se haga justicia. Somos varias madres que pedimos que nos ayuden, que nos atiendan. Somos personas pobres, no tenemos dinero", finalizó la madre.