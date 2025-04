Centro de salud se INUNDA tras desborde de río y sigue atendiendo en Loreto: Así luce la posta médica

11/04/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Loreto, reportan que el personal de salud continúa atendiendo pese a inundación de la posta médica de Sarayacu. Pacientes son recibidos en espacios con agua y trabajadores usan botas para desplazarse. El desborde del río Ucayali fue el causante de la situación que afronta el centro de salud.

Posta se inundó pero atiende pacientes

El río Ucayali sufrió un desborde que ha ocasionado graves problemas a diversas ciudades en la región de la selva. Así fue como se produjo una inundación en las instalaciones de la posta Juancito de Sarayacu, la cual quedó completamente cubierta por agua.

No obstante, pese a la situación negativa esto no ha detenido al centro de salud y a sus trabajadores en las funciones que suelen realizar día tras día. Se pudo observar que pese al inconveniente, no se ha dejado de recibir a los pacientes ni la atenciones programadas.

Aun así, por temas de precaución se dictaminó que las atenciones en consultorios fueran suspendidas. Para evitar y poder movilizarse de mejor manera, las enfermeras usan botas para caminar a través del alto nivel de agua dentro del recinto médico.

Asimismo, se informó que hay preocupación por los medicamentos guardados dentro de la posta. Esto porque el ingreso del agua podría hacer que se malogren y queden sin uso ante alguna repentina emergencia.

Encargada pide apoyo al Gobierno frente a crítica situación

Elizabeth Martel, encargada de la posta de Loreto, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno Central para que brinden apoyo frente a la complicada situación en la que opera el centro de salud. El servicio médico llega hasta ser de una jornada de 24 horas según se requiera.

La solicitud va dedicada a la donación de implementos de seguridad para afrontar la inundación ocurrida dentro de las instalaciones de la posta. Además recalcó que pese a inconveniente, ellos no han dejado abandonados a los pacientes ante las emergencias.

En las imágenes del reportaje de Exitosa, se puede apreciar como diversos ciudadanos van al centro médico para atenderse pese a haber una gran acumulación de agua en el piso. La inundación está ubicada tanto dentro como en los exteriores de la posta.

En resumen, la posta Juancito de Sarayacu ubicada en la región Loreto se inundó producto del desborde del río Ucayali. No obstante, esto no detuvo sus funciones, pues continúa con la atención de sus pacientes. La encargada del centro de salud pidió apoyo a las autoridades del Gobierno Central.