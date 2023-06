Chiclayo: Bebé de 2 meses requiere urgente de cama UCI tras contraer dengue

La situación de dengue en Chiclayo se está volviendo cada vez más critica, en esta ocasión hace falta una cama UCI pediátrica para un bebe de 2 meses y medio que contrajo la enfermedad y se encuentra hospitalizado.

Los familiares están viviendo un drama en el Hospital Regional Docente Las Mercedes desde el pasado viernes, 26 de mayo.

En el programa 'Hablemos Claro', la familia del menor de 2 meses de nacido solicitaron la ayuda correspondiente ya que su salud empeora cada día

"Es lamentable lo que estamos viviendo con mi sobrino, nosotros pedimos a la ministra de Salud que nos apoyen urgente a conseguir una cama UCI. La situación es crítica, ya no se le puede movilizar a otros lugares [...] Estamos esperando la respuesta para que nos den una cama uci", expresó la señora Milagros, tía del bebé.

Asimismo, indicó que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder atender al menor en un centro de salud particular.

"No contamos con los medio necesarios para llevarlo a una clínica pero para eso él (bebé) tiene un seguro y pedimos por intermedio de los medios de comunicación a que se difunda este caso y nos apoyen en conseguir una cama UCI que lo que ahora requerimos", agregó.

En esa misma línea, la tía del menor comentó que, a causa del contagio, otros órganos del menor ya se encuentran comprometidos empeorando aún más la situación.

"El médico dice que ya ha perjudicado parte de su hígado y su riñón es por eso que el esta reteniendo líquido [...] Esta bastante hinchado entonces él necesita estar en un lugar especializado y con los especialistas que requieren de su atención", informó Milagros.

Además, el personal de salud del hospital indicó que el bebé necesita de médicos especialistas que el Hospital Las Mercedes no tiene.

"Incluso el médico me dijo que necesitaba un gastropediátrico que acá en Las Mercedes no hay esta especialidad, en el Regional (hospital) si cuentan, también me dice que debe verlo un (médico) Neonato pero acá tampoco tenemos esta especialidad", manifestó.