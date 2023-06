La Libertad: Pedirán salida de generales de PNP y el Ejército por inoperancia en estado de emergencia

Ultimátum. La inoperancia de la Policía Nacional del Perú y el Ejército peruano ante el estado de emergencia decretado por el Estado el pasado 20 de mayo podría generar que, en los próximos días, el Consejo Regional de La Libertad solicite la salida del general PNP Augusto Ríos Tiravanti y del comandante general de la 32º Brigada de Infantería, César Claudet Morote.

El representante del Consejo Regional de La Libertad lamentó que las autoridades regionales y provinciales, hasta el momento, no tomen cartas en el asunto.

"Más no podemos hacer. Estamos solos. El gobernador de La Libertad no dice nada, el alcalde provincial no dice nada. Siempre hemos pedido que ambas instituciones, tanto la Policía y el Ejército se sienten a conversar y no lo hacen hasta ahora. ¿Qué más podemos hacer?", cuestionó.