Chiclayo: Paciente con pie diabético no alcanzó cita médica y no cuenta con insulina

Irma Chirinos es una paciente de Chiclayo quién lamentablemente no ha alcanzado una cita médica para su especialidad. Además, ella indica que ya no cuenta con la insulina necesaria para seguir con su tratamiento.

Desde los exteriores de la Casa Comunal de la Juventud, Irma Chirinos sufre de de pie diabético y necesita administrarse diariamente cierta cantidad de medicamentos para tener una mejor calidad de vida.

Sin embargo, no logró alcanzar una cita medica para medicina general y actualmente tiene el pie hinchado y sangrando producto de la falta de insulina.

"Ya no hay (cita) en medicina general [...] Yo he llegado desde las 5:30 de la mañana o 6 (y) desde la vuelta vengo caminado, vengo (haciendo) la cola acá, mire imagínese yo estoy lejos", expresó la paciente.

Asimismo, indicó que ningún personal de salud ha salido a los exteriores del nosocomio para informar que ya no hay citas médicas, por el contrario, permiten que las personas sigan haciendo cola.

"(Personal médico) Deben salir a informar al menos par irnos, para no estar parados ahí por las puras, imagínese llegamos a la puerta, llegamos a la ventanilla y nos dicen que ya no hay (cita)", agregó la mujer.

En esa misma línea, la paciente indicó que ha tenido que comprar sus medicinas de manera particular debido a que el centro de salud no le proporciona lo necesario.

"Yo he estado compre y compre y ahora yo ya no tengo (dinero) para comprar todas las veces que se me acaba [...] Son dos tipos de insulina (que necesito) y encima todavía acá no me mandan, ni siquiera me refieren", alegó.