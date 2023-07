Crisis en el IREN Centro: Pacientes con cáncer de Junín están en peligro ante posible cierre de UCI

09/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Continúa la crisis en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro), que está ubicado en la provincia de Concepción, región Junín. Personas que padecen cáncer están en peligro ante un posible cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y más de 250 trabajadores denunciaron abusos por parte de los actuales dirigentes.

Son más de 250 trabajadores, quienes cuentan con contrato administrativo de servicios indeterminados los que denunciaron abusos por parte de los actuales dirigentes del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas.

''No podemos seguir manejando el IREN Centro como si fuera el refugio de un partido político'', indicó uno de los miembros de dicho lugar.

El pasado 30 de junio, dijeron que no les permitirían trabajar si no firmaban la adenda para ser cambiados a una condición de CAS determinados. La amenaza consistía en que no les permitirían ingresar a los centros de trabajo.

Desde el Comité de Lucha por el Desarrollo de la provincia de Concepción denunciaron que el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas viene sufriendo un atentado por parte de los marcadores para el personal, poniendo en evidencia el carácter autoritario del Gobierno Regional implementado por la dirección y recursos humanos del IREN Centro.

Ante ello, exigen la inmediata intervención de investigación por parte del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, denunciaron la pretensión de tercerizar los puestos asistenciales administrativos y servicios en favor de militancias y campañas del partido del gobierno de Zósimo Cárdenas Muje.

Esto consistía en el tráfico de puestos de trabajo como servicios de vigilancia y limpieza del IREN Centro, información que fue transmitida a través de afiches, en el que figuraba un número de celular para que los interesados entreguen su DNI frente a una entidad bancaria.

CAS Abril

Durante el mes de abril, se convocó el proceso CAS 001-2023, con bases totalmente direccionadas, por lo cual se presentaron denuncias a la Contraloría General de la República desde el Comité de Lucha por el desarrollo de la Provincia de Concepción.

De esta manera, se realizó la denuncia por la crisis que se vive dentro del Instituto de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro) de Junín, la cual pone en riesgo a los pacientes con cáncer.