Crisis en salud, educación y seguridad ciudadana en Virú y Chao

A través de radio Exitosa Trujillo, el representante de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), ingeniero Yuri Armas Peña, hizo una dura revelación respecto a la actual crisis en Salud, Educación y Seguridad Ciudadana en la provincia de Virú, región La Libertad.

Yuri Armas, asegura que las empresas agroindustriales que desarrollan sus actividades en Virú y Chao, aportan al año 4,280 millones de soles en sueldos en sueldos y salarios, que es más que el presupuesto de toda la región, 360 millones en aportes para EsSalud, 540 millones en impuesto a la renta, 1,500 millones de soles en IGV, sin embargo, el especialista en agroindustria lamenta que la provincia no tenga hospitales ni colegios adecuados.

El representante ADAS, asegura que el aporte de Virú al estado equivale al valor de la construcción de 10 hospitales de primer nivel al año, pero esos ingresos no se ven reflejados en la provincia donde se producen millones de soles que van al fisco nacional.

"En el año 2021 se terminó de construir el hospital de Chao, la agroindustria donó el terreno y actualmente aporta 360 millones al año en aportes para EsSalud, sin embargo, ahora en marzo del 2023 ese hospital aún figura para el estado como una posta médica, solo funciona 8 horas del día. En Virú está prohibido enfermarse a partir de las 6:30 de tarde en adelante porque no hay atención", explicó.

Atentado a expansión urbana

Respecto al crecimiento exponencial de la provincia de Virú, el ingeniero Yuri Armas Peña, denunció que durante gobiernos anteriores se vendieron a privados cientos de hectáreas de terrenos que estaban destinadas para la expansión urbana, lo que permitió más adelante que se generen invasiones que hoy se han convertido en extensos centros poblados.

"Cuando se construyó Chavimochic el crecimiento fue bien planificado, se establecieron extensas áreas para el crecimiento de Virú y Chao, pero el problema es que esas zonas de expansión urbana se vendieron a privados y hoy no están. Centros poblados como San José, Víctor Raúl y otros han tenido que formarse y crecer sin planificación", informó a través de Exitosa.

Inseguridad Ciudadana

Otros de los graves problemas que agobia a los pobladores de Virú y Chao es el crimen organizado, al respecto el Yuri Armas, asegura que no solo hay falencia en efectivos policiales, también es urgente reforzar el sistema fiscal para combatir la delincuencia.

"La solución no es solamente tener más policías, por la cantidad poblacional debe haber más fiscalías, en Virú solo hay 4 fiscales para toda la provincia y no puede ser que tengas un policía por cada 20 mil ciudadanos. En chao, el problema no es el robo de celulares o carteras, el problema es el sicariato, la extorsión y el robo de camionetas, la Policía con todas sus necesidades no puede hacer frente a esas organizaciones criminales", declaró.

Llamado al gobernador

Por último, el representante de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), hizo un llamado al gobernador de La Libertad, para iniciar un diálogo entre gobierno, sociedad civil y empresa privada para establecer estrategias que busquen resolver crisis generadas en Educación, Salud e inseguridad ciudadana.

"Tenemos la obligación de conversar con Cesar Acuña para construir una relación que sea franca y respetuosa, de nuestra parte no hay ninguna razón para no tener una alianza entre toda la región. La Libertad nunca debe conformarse con ser la segunda región del país, tenemos potencial para ser la primera del país", concluyó Armas Peña.